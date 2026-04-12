Сын президента Уганды потребовал у Турции самую красивую женщину и $1 млрд

Сын президента Уганды Йовери Кагута Мусевени и главнокомандующий армией страны Мухузи Кайнеругаба потребовал в соцсети от Турции выплатить $1 млрд (76,9 млрд рублей) и предоставить ему в жены «самую красивую женщину» страны. По его словам, в случае отказа Анкары выполнить требования африканское государство может разорвать дипломатические отношения со страной в течение 30 дней.

При этом Кайнеругаба отметил, что не заинтересован в эскалации конфликта. Причиной столь резких требований он назвал политику Турции в Сомали, от которой, по мнению Кампалы, Анкара получает выгоду.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов заявил NEWS.ru, что готовность Уганды к противостоянию с Ираном продиктована не военными амбициями, а критической угрозой экономической безопасности и риском голода, который может возникнуть из-за эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По его словам, обеспокоенность африканских стран вызвана потенциальным перекрытием ключевых торговых маршрутов.