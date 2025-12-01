Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией

За разрыв дипломатических отношений с Россией после подрыва железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин высказались 42,6% жителей Польши, выяснил исследовательский центр SW Research по итогам опроса. Среди сторонников такого решения чаще встречаются жители небольших населенных пунктов с начальным образованием, сообщает Rzeczpospolita.

За сохранение дипломатических отношений выступили 28,5% респондентов Еще 8,9% затруднились выразить собственную позицию. Опрос проводился исследовательским центром SW Research по заказу издания Rzeczpospolita 25–26 ноября и охватил 800 граждан Польши старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины, произошел взрыв. Движение поездов было нарушено из-за серьезных повреждений контактной сети в районе города Пулавы. Полиция Люблина сообщила об остановке поезда Свиноуйсьце — Жешув с 475 пассажирами. Для расследования создана специальная группа с привлечением силовых ведомств.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Польши серьезно повреждено железнодорожное полотно на ключевой магистрали, ведущей на Украину. Польский премьер-министр Дональд Туск предположил, что это мог быть саботаж. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».