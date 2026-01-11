Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 00:36

США наносят авиаудары по позициям ИГ в Сирии

Fox News: США наносят авиаудары по объектам ИГ на территории Сирии

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы США наносят авиаудары по объектам ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, передает Fox News. Отмечается, что Пентагон и Центральное командование Соединенных Штатов пока не предоставили официальных комментариев по поводу операции.

Второй раз с 19 декабря [2025 года] ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика, — сказано в публикации.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет официально объявил о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии. Поводом для силового ответа стало нападение боевиков «Исламского государства» на американских военных в Пальмире, произошедшее 13 декабря. Как подчеркнул глава Пентагона, акция носит характер возмездия.

До этого в Турции трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения с боевиками ИГ, заявил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице. По его словам, было ликвидировано шестеро террористов.

авиаудары
США
удары
Сирия
