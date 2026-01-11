Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 01:42

Названы три участницы нового сезона «Ледникового периода»

Трусова, Косторная и Щербакова выступят в новом сезоне «Ледникового периода»

Фото: Fabrizio Carabelli/Ipa Sport / I/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период», сообщил РИА Новости источник. По его словам, спортсменки будут участниками программы.

При этом участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено. По Трусовой, по информации другого источника, «все решено на 90%». Съемки должны начаться на следующей неделе.

Ранее участница проекта «Битва экстрасенсов» Надежда Шевченко ответила на заявление бывшего ведущего Сергея Сафронова, который назвал передачу постановкой. Шевченко утверждает, что в проекте участвуют только люди с экстрасенсорными способностями. Организаторы, по ее словам, проводят кастинг для проверки этих способностей.

До этого выяснилось, что российский фигурист Алексей Ягудин сыграет роль мышиного короля в шоу «Щелкунчик» Большого Ледового театра, о чем рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По ее словам, в прошлый раз эту роль в качестве королевы играла фигуристка Камила Валиева.

