Названы три участницы нового сезона «Ледникового периода»

Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период», сообщил РИА Новости источник. По его словам, спортсменки будут участниками программы.

При этом участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено. По Трусовой, по информации другого источника, «все решено на 90%». Съемки должны начаться на следующей неделе.

До этого выяснилось, что российский фигурист Алексей Ягудин сыграет роль мышиного короля в шоу «Щелкунчик» Большого Ледового театра, о чем рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. По ее словам, в прошлый раз эту роль в качестве королевы играла фигуристка Камила Валиева.