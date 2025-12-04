Звезда «Битвы экстрасенсов» резко ответила на критику шоу Участница «Битвы экстрасенсов» Шевченко: на телешоу у всех есть способности

В «Битве экстрасенсов» нет людей, не обладающих экстрасенсорными способностями, заявила участница проекта Надежда Шевченко. Таким образом она ответила бывшему ведущему проекта Сергею Сафронову, который назвал передачу постановкой, передает Super.ru.

Да пусть говорит. По его поводу не хочется никаких комментариев давать. Вообще, всегда проводится кастинг для проверки экстрасенсорных способностей! Там нет людей, не обладающих способностями! Одни талантливые, другие небо коптят! — эмоционально отреагировала Шевченко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Министерство юстиции должно признать эзотерику и съемку программы «Битва экстрасенсов» экстремистской деятельностью. По его мнению, телепроект до сих пор не запретили, поскольку он пользуется популярностью у необразованной аудитории.

До этого зампред Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что мистические шоу, такие как «Битва экстрасенсов», оказывают потенциальное влияние на совершение резонансных преступлений, поэтому их следует запретить показывать по телевидению. По его словам, дела подозреваемого в убийстве нянь в Богородском округе Подмосковья и матери, обезглавившей ребенка в Балашихе, объединяет увлечение обвиняемых эзотерикой.