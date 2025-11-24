«Битву экстрасенсов» хотят запретить после череды резонансных преступлений

Мистические шоу, такие как «Битва экстрасенсов», оказывают потенциальное влияние на совершение резонансных преступлений, поэтому их следует запретить показывать по телевидению, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, дела подозреваемого в убийстве нянь в Богородском округе Подмосковья и матери, обезглавившей ребенка в Балашихе, объединяет увлечение обвиняемых эзотерикой.

Необходимо запретить шоу «Битва экстрасенсов». Поводом послужили шокирующие уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс о так называемом Богородском маньяке, издевавшемся над нанятыми нянями, и о матери, убившей собственного ребенка в Балашихе. Оба преступления объединяет глубокое увлечение обвиняемых деструктивной эзотерикой, что заставляет задуматься о влиянии подобных идей на сознание людей. Это тревожный сигнал для всего нашего общества, когда человек, считающий себя великим в силу своих эзотерических убеждений, похищает и убивает людей, — высказался Иванов.

Он отметил, что деструктивные идеи продолжают массово тиражироваться в формате развлекательных программ на центральных телеканалах. По его мнению, создатели подобного контента представляют оккультные практики как безобидное шоу, игнорируя их реальное воздействие на психику человека.

Эзотерические идеи активно пропагандируются в популярных телевизионных проектах, которые продолжают выходить в эфир и набирать аудиторию, несмотря на регулярно всплывающие ужасающие истории. При этом совершенно игнорируется тот факт, что эзотерика и оккультизм — это не игра. Они действительно влияют на сознание, и, как мы видим, в первую очередь под удар попадают неустойчивые умы — будь то взрослые, переживающие личностный кризис, или молодежь, находящаяся в стадии духовного становления. Такие передачи, как «Битва экстрасенсов», «Гадалка», подрывают традиционные духовные основы нашего общества, — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве нянь в Богородском округе Подмосковья называет себя эзотериком. Мужчина выбирал даты похищений по нумерологическим убеждениям: число 27 для него было «днем завершения» и «концом всех начал».