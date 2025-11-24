Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 09:00

«Битву экстрасенсов» хотят запретить после череды резонансных преступлений

Депутат Иванов призвал запретить «Битву экстрасенсов»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мистические шоу, такие как «Битва экстрасенсов», оказывают потенциальное влияние на совершение резонансных преступлений, поэтому их следует запретить показывать по телевидению, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, дела подозреваемого в убийстве нянь в Богородском округе Подмосковья и матери, обезглавившей ребенка в Балашихе, объединяет увлечение обвиняемых эзотерикой.

Необходимо запретить шоу «Битва экстрасенсов». Поводом послужили шокирующие уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс о так называемом Богородском маньяке, издевавшемся над нанятыми нянями, и о матери, убившей собственного ребенка в Балашихе. Оба преступления объединяет глубокое увлечение обвиняемых деструктивной эзотерикой, что заставляет задуматься о влиянии подобных идей на сознание людей. Это тревожный сигнал для всего нашего общества, когда человек, считающий себя великим в силу своих эзотерических убеждений, похищает и убивает людей, — высказался Иванов.

Он отметил, что деструктивные идеи продолжают массово тиражироваться в формате развлекательных программ на центральных телеканалах. По его мнению, создатели подобного контента представляют оккультные практики как безобидное шоу, игнорируя их реальное воздействие на психику человека.

Эзотерические идеи активно пропагандируются в популярных телевизионных проектах, которые продолжают выходить в эфир и набирать аудиторию, несмотря на регулярно всплывающие ужасающие истории. При этом совершенно игнорируется тот факт, что эзотерика и оккультизм — это не игра. Они действительно влияют на сознание, и, как мы видим, в первую очередь под удар попадают неустойчивые умы — будь то взрослые, переживающие личностный кризис, или молодежь, находящаяся в стадии духовного становления. Такие передачи, как «Битва экстрасенсов», «Гадалка», подрывают традиционные духовные основы нашего общества, — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве нянь в Богородском округе Подмосковья называет себя эзотериком. Мужчина выбирал даты похищений по нумерологическим убеждениям: число 27 для него было «днем завершения» и «концом всех начал».

эзотерика
Россия
шоу
телевидение
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
