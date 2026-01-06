Фаза Луны сегодня, 6 января: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома

В 20:20 по московскому времени сегодня Луна начнет 19-й день цикла. Он завершится только завтра в 21:47 по столичному времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луной управляет аккуратная и педантичная Дева, благодаря чему сутки идеально подойдут для уборки и наведения порядка в доме и на рабочем месте. Спутник Земли продолжает находиться в убывающей фазе.

Общие рекомендации для девятнадцатого лунного дня

Крайне непростые сутки, наполненные отрицательной энергией. Не стоит планировать важных дел, начинать проекты и посещать людные места. Безопаснее всего оставаться дома и заниматься повседневными делами.

Здоровье и красота

В этот период велика вероятность отравлений — хорошо мойте овощи и фрукты, проводите тщательную термическую обработку пищи. Болезни, начавшиеся в эти сутки, будут долго тянуться и плохо поддаваться лечению. Особую опасность сегодня будут представлять люди с психическими заболеваниями.

Бизнес и деньги

На работе предпочтение следует отдать текучке или обсуждению повседневных дел с коллегами. Переговоры и финансовые вопросы лучше отложить. Однако в эти сутки очень удачно пройдут командировки, особенно для тех, кто отправится в поездку без спутников.

Природа

Отличный день для рыбалки. Поклонников посиделок с удочкой ждет не только обильный улов, но и вкусный ужин. Цветоводам и владельцам питомцев стоит поддаться влиянию знака зодиака, управляющего Луной, и заняться генеральной уборкой.

Свадьба и любовь

Неподходящий период ни для свадьбы, ни для развода. Свидания и встречи с родственниками также лучше отложить на другой день.