Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, идем к начальству

В 18:47 по московскому времени сегодня Луна начнет 18-й день цикла. Он завершится только завтра в 20:20 по столичному времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Спутник Земли продолжает находиться в убывающей фазе — пока в третьей ее четверти. Управлять Луной сегодня начинает дотошная и внимательная Дева.

Общие рекомендации для восемнадцатого лунного дня

Обращайте особое внимание на все, что происходит вокруг, — каждое событие сегодняшнего дня является отражением вашего внутреннего мира. И если в этот день вам светит солнце и успех сам идет в руки, то можно не беспокоиться. Но если вокруг сегодня будут только отрицательные события, то это повод пересмотреть свое мировоззрение.

Здоровье и красота

Сегодня хороший день для того, чтобы отказаться от вредных привычек, включая переедание. Не рекомендуется проводить хирургические вмешательства. Хороший результат принесут уходовые и омолаживающие процедуры. На психологическом состоянии благоприятно скажется визит в салон красоты.

Бизнес и деньги

Все важные дела, включая сделки и переговоры, лучше перенести на другой день. Наиболее результативным занятием сегодня станет разбор завалов в делах, выполнение текучки. Если настроения заниматься этим нет, то лучше всего посвятить день отдыху. При этом начальство будет расположено выполнять простые просьбы подчиненных, также успешно пройдут регулярные или небольшие, но важные финансовые операции.

Свадьба и любовь

День не годится ни для заключения брака, ни для романтических свиданий. Также сегодня не стоит планировать зачатие малыша. В течение дня ожидаются конфликты с родственниками и друзьями — всеми, с кем вы не связаны по работе.

Животные и растения

Рыбалка сегодня пройдет очень интересно, но будет похожа на лотерею: вы рискуете остаться совсем без улова либо поймать слишком много рыбы. Во втором случае можно будет устроить пир для домочадцев, включая котов и собак, если они приучены к сырой пище. Садоводы сегодня могут посвятить время перестановке домашних растений с тем, чтобы обеспечить им большее количество света или тени.