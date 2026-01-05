Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 02:30

Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, идем к начальству

Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, не переедаем, платим по счетам Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, не переедаем, платим по счетам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 18:47 по московскому времени сегодня Луна начнет 18-й день цикла. Он завершится только завтра в 20:20 по столичному времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Спутник Земли продолжает находиться в убывающей фазе — пока в третьей ее четверти. Управлять Луной сегодня начинает дотошная и внимательная Дева.

Общие рекомендации для восемнадцатого лунного дня

Обращайте особое внимание на все, что происходит вокруг, — каждое событие сегодняшнего дня является отражением вашего внутреннего мира. И если в этот день вам светит солнце и успех сам идет в руки, то можно не беспокоиться. Но если вокруг сегодня будут только отрицательные события, то это повод пересмотреть свое мировоззрение.

Здоровье и красота

Сегодня хороший день для того, чтобы отказаться от вредных привычек, включая переедание. Не рекомендуется проводить хирургические вмешательства. Хороший результат принесут уходовые и омолаживающие процедуры. На психологическом состоянии благоприятно скажется визит в салон красоты.

Бизнес и деньги

Все важные дела, включая сделки и переговоры, лучше перенести на другой день. Наиболее результативным занятием сегодня станет разбор завалов в делах, выполнение текучки. Если настроения заниматься этим нет, то лучше всего посвятить день отдыху. При этом начальство будет расположено выполнять простые просьбы подчиненных, также успешно пройдут регулярные или небольшие, но важные финансовые операции.

Свадьба и любовь

День не годится ни для заключения брака, ни для романтических свиданий. Также сегодня не стоит планировать зачатие малыша. В течение дня ожидаются конфликты с родственниками и друзьями — всеми, с кем вы не связаны по работе.

Животные и растения

Рыбалка сегодня пройдет очень интересно, но будет похожа на лотерею: вы рискуете остаться совсем без улова либо поймать слишком много рыбы. Во втором случае можно будет устроить пир для домочадцев, включая котов и собак, если они приучены к сырой пище. Садоводы сегодня могут посвятить время перестановке домашних растений с тем, чтобы обеспечить им большее количество света или тени.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно
Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Венесуэле
Беременным женщинам могут предложить новую льготу
Новое правило для разводов семей с детьми появится в России
В Британии озвучили неожиданный итог атаки США на Венесуэлу
Вирусолог раскрыла, кто входит в группу риска из-за гонконгского гриппа
Голливудский документалист решил получить российское гражданство
«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году
Умерла известная ленинградская балерина
В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка
Первые фавориты «Оскар-2026»: список фильмов и актеров, когда церемония
Американские разведчики начали «охоту» на российский танкер в океане
Российская альпинистка нашла в горах камеру со снимками 17-летней давности
Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, идем к начальству
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трампа о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.