Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры

В 17:08 по столичному времени сегодня Луна перейдет в 17-й день цикла. Он будет длиться до вечера завтрашнего дня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна уже вторые сутки подряд продолжает пребывать под управлением царственного и себялюбивого Льва. Спутник Земли перешел в убывающую фазу, которая продлится ровно две недели.

Рекомендации для 17-х лунных суток

Отличный день для общения и встреч. Сегодня можно назначать первые свидания, посиделки с родственниками, рассчитывать на яркие знакомства.

Бизнес и деньги

День подходит для ведения переговоров, но только в том случае, если у обеих сторон нет взаимных претензий. Рутину также стоит отложить. Успех ожидает людей творческих профессий. Благоприятны рабочие поездки, различные торговые и финансовые операции.

Здоровье и красота

Сегодня стоит крайне внимательно подойти к сохранению здоровья: вероятные травмы и инфекции. Постарайтесь исключить прием сильнодействующих лекарств, в особенности тех, что могут вызвать привыкание. На пользу пойдут омолаживающие процедуры.

Любовь и свадьба

Идеальный день для заключения брака. Считается, что супругов, сыгравших свадьбу в 17-й лунный день, ждет долгий и счастливый союз.

Природа

Рыбалка все еще не продуктивна — слишком мало времени прошло после полнолуния. Владельцам собак и садоводам можно порекомендовать поездку за город — чтобы вволю выгулять питомцев или проведать зимующий садовый участок.