Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры

В 17:08 по столичному времени сегодня Луна перейдет в 17-й день цикла. Он будет длиться до вечера завтрашнего дня.
В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна
Луна уже вторые сутки подряд продолжает пребывать под управлением царственного и себялюбивого Льва. Спутник Земли перешел в убывающую фазу, которая продлится ровно две недели.
Рекомендации для 17-х лунных суток
Отличный день для общения и встреч. Сегодня можно назначать первые свидания, посиделки с родственниками, рассчитывать на яркие знакомства.
Бизнес и деньги
День подходит для ведения переговоров, но только в том случае, если у обеих сторон нет взаимных претензий. Рутину также стоит отложить. Успех ожидает людей творческих профессий. Благоприятны рабочие поездки, различные торговые и финансовые операции.
Здоровье и красота
Сегодня стоит крайне внимательно подойти к сохранению здоровья: вероятные травмы и инфекции. Постарайтесь исключить прием сильнодействующих лекарств, в особенности тех, что могут вызвать привыкание. На пользу пойдут омолаживающие процедуры.
Любовь и свадьба
Идеальный день для заключения брака. Считается, что супругов, сыгравших свадьбу в 17-й лунный день, ждет долгий и счастливый союз.
Природа
Рыбалка все еще не продуктивна — слишком мало времени прошло после полнолуния. Владельцам собак и садоводам можно порекомендовать поездку за город — чтобы вволю выгулять питомцев или проведать зимующий садовый участок.