Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 04:00

Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры

Фаза Луны сегодня, 4 января: играем свадьбу, общаемся, знакомимся Фаза Луны сегодня, 4 января: играем свадьбу, общаемся, знакомимся Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 17:08 по столичному времени сегодня Луна перейдет в 17-й день цикла. Он будет длиться до вечера завтрашнего дня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна уже вторые сутки подряд продолжает пребывать под управлением царственного и себялюбивого Льва. Спутник Земли перешел в убывающую фазу, которая продлится ровно две недели.

Рекомендации для 17-х лунных суток

Отличный день для общения и встреч. Сегодня можно назначать первые свидания, посиделки с родственниками, рассчитывать на яркие знакомства.

Бизнес и деньги

День подходит для ведения переговоров, но только в том случае, если у обеих сторон нет взаимных претензий. Рутину также стоит отложить. Успех ожидает людей творческих профессий. Благоприятны рабочие поездки, различные торговые и финансовые операции.

Здоровье и красота

Сегодня стоит крайне внимательно подойти к сохранению здоровья: вероятные травмы и инфекции. Постарайтесь исключить прием сильнодействующих лекарств, в особенности тех, что могут вызвать привыкание. На пользу пойдут омолаживающие процедуры.

Любовь и свадьба

Идеальный день для заключения брака. Считается, что супругов, сыгравших свадьбу в 17-й лунный день, ждет долгий и счастливый союз.

Природа

Рыбалка все еще не продуктивна — слишком мало времени прошло после полнолуния. Владельцам собак и садоводам можно порекомендовать поездку за город — чтобы вволю выгулять питомцев или проведать зимующий садовый участок.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов
Два крупных российских аэропорта прекратили работу
Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР
«Огребете»: Белый дом представил Трампа на нецензурном постере
Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
В зоне СВО ликвидировали участницу «Правого сектора»
Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать
В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году
Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле
Британия и Франция ударили по террористам в Сирии
Названо число погибших в результате атаки США на Венесуэлу
Попавших под Тулой в ДТП туристов отправили в Вологду
В ГД пояснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков
Раскрыта точная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
«Испуганные вассалы»: в РФПИ ждут реакции ЕС на слова Трампа о Венесуэле
«Где смелость?»: в Раде назвали новую цель Трампа для атаки
Зеленский озвучил, что намерен делать с Сырским
Атака БПЛА на Москву: задержки рейсов, взрывы, что известно
Кровь на сахар: можно ли курить, чистить зубы. Что нельзя. Ликбез от врача
Мадуро и его супругу вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.