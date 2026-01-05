Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 03:15

В Британии озвучили неожиданный итог атаки США на Венесуэлу

Telegraph: атака США на Венесуэлу ослабила аргументы Запада против спецоперации

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
Силовая операция США в Венесуэле серьезно подрывает моральную позицию Запада, считают авторы британской газеты The Telegraph. По мнению издания, это ослабляет критику специальной военной операции России на Украине и может ускорить формирование многополярного мира.

Западные аргументы теперь будут труднее отстаивать, особенно в странах Глобального Юга, которые скептически относятся к двойным стандартам. Действия президента США Дональда Трампа, по версии газеты, могут объективно усилить позиции Москвы и Пекина на международной арене.

Западные моральные аргументы против спецоперации <…>, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах Глобального Юга, — указано в публикации.

Издание прогнозирует, что недовольство действиями США в Южной Америке и гнев в развивающихся странах мира могут сыграть на руку России. Многополярная эпоха, о которой давно говорят в Москве и Пекине, возможно, наконец наступает благодаря этой демонстрации силы со стороны Вашингтона.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что позиция Европейского союза в связи с силовой операцией США в Венесуэле вызывает вопросы. Он обвинил Брюссель в лицемерии и неспособности действовать.

Венесуэла
спецоперация
Запад
критики
