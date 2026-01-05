Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 01:50

Заявления Трамп о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу

Пушков: триумф Трампа в Венесуэле обернется катастрофой для США

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал эффектные заявления президента США Дональда Трампа о победах на международной арене. По его мнению, подобная риторика чревата серьезными последствиями для самих США, что уже не раз подтверждала история. Сенатор предупредил, что Вашингтон своими действиями возвращает страну во времена Дикого Запада.

Напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир <…> Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?задался вопросом Пушков.

Политик отметил, что, несмотря на эффектность, эффективность подобных шагов остается под большим вопросом. Американские лидеры уже преждевременно праздновали триумф в Ираке, Афганистане и Ливии. Однако итогом стали либо поражение, либо многолетняя катастрофа. Нынешние действия США в Венесуэле, по его словам, грубо нарушают международные нормы и возвращают мир к практике дикого империализма.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что американцы смогут управлять Венесуэлой на расстоянии. Он отметил, что команда Трампа действует цинично и жестко, когда что-то угрожает национальным интересам США. По мнению Медведева, похищение президента страны Николаса Мадуро не имело никакого отношения к наркотикам. Зампред Совбеза России подтвердил, что Белый дом интересует исключительно нефть.

Алексей Пушков
Дональд Трамп
Венесуэла
США
