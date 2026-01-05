«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии Премьер Фредериксен: Трамп должен прекратить угрозы аннексии в адрес Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить делать заявления, которые можно расценивать как угрозы в отношении Гренландии, передает Reuters. Поводом для реакции главы датского правительства стало интервью республиканца журналу Atlantic.

В нем глава Белого дома, ссылаясь на ситуацию вокруг Венесуэлы, заявил, что США нужна Гренландия, поскольку датский остров, по его словам, окружен судами Китая и России. Фредериксен дала прямой и недвусмысленный ответ на эти высказывания.

По ее мнению, нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль, тем более Вашингтон не имеет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства.

Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается, — отметила Фредериксен.

Ранее глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Так он проиллюстрировал «приличный экономический рост» своей страны.