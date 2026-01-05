Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 00:27

«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии

Премьер Фредериксен: Трамп должен прекратить угрозы аннексии в адрес Гренландии

Гренландия Гренландия Фото: Pantke/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить делать заявления, которые можно расценивать как угрозы в отношении Гренландии, передает Reuters. Поводом для реакции главы датского правительства стало интервью республиканца журналу Atlantic.

В нем глава Белого дома, ссылаясь на ситуацию вокруг Венесуэлы, заявил, что США нужна Гренландия, поскольку датский остров, по его словам, окружен судами Китая и России. Фредериксен дала прямой и недвусмысленный ответ на эти высказывания.

По ее мнению, нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль, тем более Вашингтон не имеет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства.

Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается, — отметила Фредериксен.

Ранее глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Так он проиллюстрировал «приличный экономический рост» своей страны.

Гренландия
Дания
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата суда в США над президентом Венесуэлы
«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии
Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье
Расчет калорий для похудения: полное руководство
Приметы 5 января — Федулов день: ветер, пряники и защита скотины
Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник
Лидерство России и Китая: прогнозы Жириновского, Ванги, Глобы на 2026 год
Чешский вице-премьер оправдал действия США в Венесуэле
ЕС уличили в лицемерии на фоне ситуации в Венесуэле
Ажиотажный спрос на продукты зафиксирован в Венесуэле
Билеты на сольный концерт Долиной в Москве «исчезли»
В Латвии заявили о повреждении кабеля в Балтийском море
Евросоюз не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за одной страны
Рубио пригрозил еще одной стране после операции в Венесуэле
В США заявили о недопущении пользования Венесуэлой другими странами
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на остановке под Краснодаром
«112» озвучил имя скончавшейся после приема в клинике москвички
В работе российского интернет-провайдера зафиксирован сбой
«Локомотив» вновь вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ
«Так себе»: ветераны «Альфы» оценили действия спецназа США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.