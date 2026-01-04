Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 13:50

Супруга советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США

Кэти Миллер Кэти Миллер Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Жена заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США. Изображение она сопроводила словом «скоро».

Soon, — написала Кэти.

Ранее датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен отреагировал на публикацию госпожи Миллер. Он назвал Данию и США близкими союзниками и отметил, что страна ожидает от Вашингтона уважения территориальной целостности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что захват венесуэльского президента Николаса Мадуро может спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. По его словам, венгерское правительство инициировало срочные консультации с энергетическими компаниями страны.

Также глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Так он проиллюстрировал «приличный экономический рост» своей страны.

США
Дания
Гренландия
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших при ЧП в Первоуральске
В России могут появиться ограничения для пожилых водителей
Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске
Взрыв газа в Первоуральске обернулся масштабным пожаром
Названы медицинские услуги, за которые пациентам придется платить самим
Россиянам представили самые громкие книжные новинки 2026 года
Мадуро отверг «золотой» ультиматум Трампа перед Рождеством
В России объяснили, как США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу
Стали известны подробности взрыва автомобиля в Киеве
Рогов заявил о резком падении боевого духа у солдат ВСУ
Названы возможные сценарии дальнейшей судьбы отправленного в США Мадуро
«Не понимает»: в Канаде назвали следующую цель Трампа после Мадуро
Свыше сотни населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ
Трампу предложили арестовать Зеленского
Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве
Зеленский расширил санкционный список Украины
Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины
В Сочи произошло землетрясение
В Чехии умер актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин
Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.