Супруга советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США

Жена заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США. Изображение она сопроводила словом «скоро».

Soon, — написала Кэти.

Ранее датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен отреагировал на публикацию госпожи Миллер. Он назвал Данию и США близкими союзниками и отметил, что страна ожидает от Вашингтона уважения территориальной целостности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что захват венесуэльского президента Николаса Мадуро может спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. По его словам, венгерское правительство инициировало срочные консультации с энергетическими компаниями страны.

Также глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Так он проиллюстрировал «приличный экономический рост» своей страны.