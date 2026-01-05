Атака США на Венесуэлу
Пирог с клюквой и творожным кремом — вкус зимних праздников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пирог с клюквой и творожным кремом сочетает сладость, кислинку и нежную текстуру, что делает его любимым десертом в любое время года.

Для теста смешиваем 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахара и 1 яйцо. Быстро замешиваем тесто и формируем основу в форме. Для крема взбиваем 200 г творога, 100 мл сливок, 2-3 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара до пышности. Выкладываем творожный крем на тесто, сверху распределяем 150–200 г свежей или замороженной клюквы. Выпекаем при 180 градусах 40–45 минут. Подаем остывшим, можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Пирог с клюквой и творожным кремом получается сочным, нежным и ароматным — идеальный десерт для зимних праздников.

