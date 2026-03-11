Он пышный без дрожжей: пирог с творогом на кефирном тесте — настолько мягкий, что можно есть губами

Этот пирог с творожной начинкой на кефире получается настолько нежный, что его можно есть губами. Секрет мягкости — в правильном тесте, которое получается воздушным и пористым. Он пышный без дрожжей!

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 100 г сливочного масла (растопленного), 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, ванилин.

Рецепт: яйца с сахаром взбейте до пены, добавьте кефир, растопленное масло, соль, перемешайте. Муку смешайте с содой и постепенно всыпьте в жидкую смесь, замесите мягкое тесто консистенции густой сметаны. Для начинки творог разомните с яйцом, сахаром и ванилином. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите творожную начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

