11 марта 2026 в 06:46

Он пышный без дрожжей: пирог с творогом на кефирном тесте — настолько мягкий, что можно есть губами

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог с творожной начинкой на кефире получается настолько нежный, что его можно есть губами. Секрет мягкости — в правильном тесте, которое получается воздушным и пористым. Он пышный без дрожжей!

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 100 г сливочного масла (растопленного), 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, ванилин.

Рецепт: яйца с сахаром взбейте до пены, добавьте кефир, растопленное масло, соль, перемешайте. Муку смешайте с содой и постепенно всыпьте в жидкую смесь, замесите мягкое тесто консистенции густой сметаны. Для начинки творог разомните с яйцом, сахаром и ванилином. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите творожную начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный чизкейк на йогурте: элементарный рецепт — смешали ингредиенты ложкой, и в духовку.

