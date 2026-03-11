Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Та самая Шарлотка: бисквит получается высоким даже без разрыхлителя

Та самая Шарлотка: бисквит получается высоким даже без разрыхлителя Та самая Шарлотка: бисквит получается высоким даже без разрыхлителя Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть пироги парадные, а есть домашние, те, что пекутся не ради впечатления, а ради запаха, который заполняет квартиру и собирает всех на кухне еще до того, как таймер духовки издаст сигнал. Шарлотка именно такая. Простая до гениальности, она тем не менее таит в себе несколько секретов, превращающих обычный яблочный пирог в нечто большее.

Начните с яблок. Забудьте о красивых, восковых импортных гигантах — вам нужны свои, местные, с характером. Кислые или кисло-сладкие, с плотной мякотью, которые не развалятся в кашу за полчаса выпекания. Идеально подойдет антоновка или семеренко. 3–4 средних яблока очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте дольками толщиной примерно в полсантиметра. Сбрызните их лимонным соком, чтобы не потемнели, и, если хотите, присыпьте корицей.

Теперь тесто. Оно не терпит суеты, но и долгого стояния тоже. В миске разбейте 4 крупных яйца комнатной температуры и начинайте взбивать миксером. Сначала на медленной скорости, затем увеличивайте темп. Когда масса посветлеет и увеличится в объеме, начинайте понемногу, ложками, всыпать сахар. Вам понадобится 1 стакан, но если яблоки очень кислые, можно добавить еще ложку-другую. Взбивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а масса не станет плотной, светлой и не оставит след при падении с венчика. Это ключевой момент — бисквит любит хорошо взбитые яйца.

Муку, а ее нужно 1 стакан с небольшой горкой, просейте отдельно. Лучше даже дважды. Теперь самое деликатное: аккуратными движениями снизу вверх, лопаткой, вмешайте муку в яичную массу. Никакого миксера, только руки. Движения должны быть уверенными, но бережными, чтобы не выбить пузырьки воздуха. Форму для выпекания, лучше разъемную, смажьте маслом и припудрите мукой. На дно выложите яблочные дольки — можно хаотично, а можно красивым узором веером. Залейте их тестом, разровняйте и отправляйте в духовку, разогретую до 180 градусов. Минут через 30–40, когда пирог поднимется и станет румяным, проверьте готовность деревянной шпажкой. Остужать шарлотку лучше в форме, а перед подачей присыпать сахарной пудрой. Она будет пышной, чуть влажной от яблок и невероятно ароматной.

  • Совет: чтобы низ пирога не получился сырым от яблочного сока, выложенные на дно формы дольки можно слегка припустить на сковороде с ложкой сахара и сливочного масла до легкой карамелизации — так влага уйдет, а вкус станет только богаче.

