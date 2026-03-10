Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 18:30

Нежный и сытный: слоеный салат с курицей и черносливом

Нежный и сытный: слоеный салат с курицей и черносливом
В старых поваренных книгах, еще с дореволюционными ятями, встречается удивительный салат, который подавали в московских ресторанах для важных персон. Называли его по-разному, но суть оставалась одна — сочетание курицы, чернослива и орехов, выложенных слоями.

Отварите одно куриное филе в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем, чтобы мясо получилось ароматным. Пока птица остывает, займитесь орехами: горсть грецких ядер слегка прогрейте на сухой сковороде, это усилит их терпкость и сделает вкус более глубоким. Затем порубите их ножом, но не в крошку, а оставляя небольшие кусочки, которые будут чувствоваться на языке. 100 г чернослива без косточек залейте кипятком минут на 10, после чего обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими полосками.

Теперь самое интересное — сборка. Вам понадобится глубокий салатник или, что еще эффектнее, разъемное кольцо на плоском блюде. Первым слоем всегда идет белок: выложите половину нарубленного куриного мяса, смешанного с майонезом. Слой нужно слегка придавить ложкой, чтобы он стал плотным. На курицу отправляется половина чернослива, который мы поливаем тонкой сеткой майонеза. Следом идет щедрая горсть грецких орехов. Четвертый слой — это сваренные вкрутую и крупно натертые 3 яйца, которые мы снова покрываем майонезом. Затем повторяем последовательность: оставшаяся курица, чернослив и снова орехи.

Финал — сырная шапка. Возьмите хороший полутвердый сыр, например российский или гауда, натрите его на мелкой терке и густо посыпьте верх салата. Не поливайте его майонезом, просто дайте полежать. Уберите салат в холод минимум на три часа.

  • Совет: чтобы курица получилась максимально сочной, варите филе не дольше 20 минут после закипания и оставьте остывать прямо в бульоне — тогда волокна впитают влагу и мясо не будет сухим. Майонез для прослойки лучше использовать домашний или слегка разбавить его сметаной, чтобы слои не получились слишком тяжелыми.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 327 ккал, белки — 16,3 г, жиры — 26,4 г, углеводы — 7,4 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить куриную грудку в сливках.

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

