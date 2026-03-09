В Великий пост к чаю пеку шарлотку на заливном апельсиновом тесте: аромат стоит на весь дом

В Великий пост к чаю пеку шарлотку на заливном апельсиновом тесте. Яблоки, запеченные в тесте с цитрусовыми нотками, приобретают особый вкус, а аромат при выпекании стоит на весь дом.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 стакан апельсинового сока (свежевыжатого или магазинного), 1 стакан сахара, 1/3 стакана растительного масла, 1,5–2 стакана муки, 1 ч. л. соды (погасить уксусом или лимонным соком), щепотка соли, 3–4 крупных яблока, корица по желанию.

Как приготовить

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками или кубиками. В глубокой миске смешайте апельсиновый сок, сахар, растительное масло и соль. В отдельной посуде смешайте муку и соду, затем постепенно всыпьте в жидкую смесь, тщательно перемешивая венчиком до однородности. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Добавьте яблоки и корицу, перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму для запекания. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой.

