Какая может быть шарлотка: семья подсела на «Яблочные дольки» — необычный отрывной пирог

Иногда хочется испечь что-то яблочное, но не обычную шарлотку. Этот пирог «Яблочные дольки» как раз из таких — мягкий, ароматный и очень уютный. Он собирается из небольших булочек с яблочной начинкой, которые при выпечке соединяются в один большой пирог. А потом его можно просто отрывать руками, словно сладкий хлеб. Внутри — сочные яблоки с корицей, а снаружи — мягкое дрожжевое тесто с румяной корочкой. Получается невероятно ароматная выпечка, от которой сложно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: теплое молоко - 160 мл, сухие дрожжи - 1 ч. л., сахар 40 г, яйцо 1 шт., щепотка соли, растительное масло 30 мл, сметана 1 ст. л, мука около 400 г. Для начинки: яблоки 3 небольших, сахар 40 г, корица 0,5 ч. л.

В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Затем добавьте яйцо, растительное масло, соль и сметану, перемешайте венчиком. Постепенно подсыпайте муку и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте миску и оставьте тесто в теплом месте примерно на 30 минут. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте их с сахаром и корицей. Подошедшее тесто раскатайте в пласт толщиной около 3–5 мм. Стаканом вырежьте кружочки, в центр каждого положите кусочек яблока и защипните края. Получившиеся «дольки» выложите в форму плотно друг к другу, формируя круглый пирог. Сверху смажьте тесто желтком с небольшим количеством молока и выпекайте при 180 °C примерно 25–30 минут до золотистой корочки. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.