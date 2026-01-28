Молочный пирог с яблоками — это нежность: готовлю вместо шарлотки уже давно, тает во рту

Молочный пирог с яблоками — это нежность: готовлю вместо шарлотки уже давно, тает во рту

Этот молочный яблочный пирог давно стал моим фаворитом вместо привычной шарлотки. Он получается невероятно мягким, воздушным и буквально тает во рту благодаря молоку и тонко нарезанным яблокам. Готовится быстро и просто, а результат всегда радует — идеальный вариант к чаю.

Ингредиенты: яйца — 2–3 шт., сахар — 60 г, молоко — 100 мл, сливочное масло (растопленное) — 25 г, мука — 70 г, разрыхлитель — 2 ч. л., яблоки — 3–4 шт. (кисло-сладкие), соль — щепотка.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Влейте молоко и растопленное сливочное масло, аккуратно перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью — тесто должно напоминать густую сметану. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Вылейте тесто в форму, сверху разложите яблоки и выпекайте при 190°C около 30–35 минут до румяной корочки. Пирог получается нежным, ароматным и очень уютным — именно тот случай, когда хочется еще кусочек.

Ранее мы делились ленивым рецептом. Они как пирожки с луком и яйцом, но нежирные. Быстрые свертки из лаваша — на завтрак и перекус.