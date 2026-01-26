Как пирожки с луком и яйцом, но нежирные: быстрые свертки из лаваша — на завтрак и перекус

Эти румяные трубочки из лаваша с нежной сырной начинкой легко становятся хитом любого стола. Снаружи они приятно хрустят, а внутри остаются мягкими и тянущимися. Отличная горячая закуска, которая готовится быстро и не требует сложных ингредиентов — всего около 20 минут.

Ингредиенты: лаваш — 1 лист, яйца — 3 шт., твёрдый сыр — 100 г, творожный сыр — 100 г, майонез — 1 ст. л., зелёный лук — по вкусу, соль и перец — по вкусу. Для кляра: яйцо — 1 шт., молоко — 50 мл, соль — щепотка.

Яйца отварите и натрите на крупной тёрке вместе с твёрдым сыром. Добавьте творожный сыр, майонез, мелко нарезанный зелёный лук, соль и перец, хорошо перемешайте до однородности. Лаваш нарежьте квадратами примерно 15×15 см, выложите начинку и сверните плотные трубочки. Для кляра взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли. Обмакните трубочки в смесь и обжарьте на сковороде под крышкой до румяной корочки со всех сторон. Подавайте горячими — они особенно вкусны сразу после приготовления.

