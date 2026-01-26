Маленький кочан капусты и сметана: готовим капустный пирог с беконом — невероятно вкусный и простой

Мягкое сметанное тесто, сочная капуста и хрустящий бекон — этот капустный пирог покоряет с первого кусочка. Простой рецепт из доступных ингредиентов идеально подойдет для сытного ужина или домашней выпечки к чаю.

Ингредиенты для теста: сливочное масло — 150 г, сметана — 200 г, яйцо — 1 шт., соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ст. л., сода — 1/2 ч. л., мука — около 450 г. Ингредиенты для начинки: капуста — 700 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., бекон — 150 г, яйца — 3 шт., растительное масло — для жарки

Приготовление: сливочное масло растопите и остудите. Смешайте со сметаной, яйцом, солью и сахаром. Всыпьте муку с содой и замесите мягкое сметанное тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут. Бекон нарежьте и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте лук и морковь, готовьте до мягкости. Капусту тонко нашинкуйте, слегка разомните и выложите к овощам. Обжаривайте около 10 минут. Снимите с огня, остудите и добавьте яйца. Тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите в форму, распределите капустную начинку с беконом и накройте вторым пластом теста. Выпекайте капустный пирог при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки.

