09 марта 2026 в 14:14

Грушевый пирог за 30 минут: хитрость с карамелью на сковороде. Слойка, груши, корица — и десерт готов. Идеально с мороженым

Фото: D-NEWS.ru
В этом рецепте делается наоборот. Сначала на дно формы идет не тесто, а карамель: сахар, корица и кусочки масла. Сверху — половинки груш, разложенные солнышком. И только потом, когда они уже пропитались жаром и начали пускать сок, их накрывают «крышкой» из теста. А после выпечки пирог переворачивают — и вот он, сюрприз: золотистые, пропитанные сиропом груши сверху, а под ними — хрустящая, впитавшая весь сок корочка.

Для пирога понадобится 1 упаковка готового слоеного теста (около 250 г), 5 спелых, но упругих груш сорта «конференция», 3-4 ст. л. коричневого сахара, 1-2 ч. л. молотой корицы, 30 г сливочного масла и ванильное мороженое для подачи. Духовку разогреть до 200 °C. В форму для выпечки диаметром 22–24 см (желательно с антипригарным покрытием или чугунную сковороду) положить кусочек сливочного масла и растопить его прямо в форме, поставив на огонь или в духовку. Равномерно посыпать дно формы коричневым сахаром и корицей.

Груши вымыть, очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить сердцевину. Плотно выложить половинки груш срезом вниз на сахар в форме, как лепестки цветка. Поставить форму на средний огонь на 5–7 минут, чтобы сахар начал карамелизироваться, или сразу в духовку на 10 минут. Тесто раскатать в круг, немного превышающий диаметр формы. Накрыть тестом груши, аккуратно подвернув края внутрь. Вилкой сделать несколько проколов по всей поверхности теста для выхода пара. Выпекать в разогретой духовке 20–25 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотисто-коричневым. Дать пирогу остыть в форме 5–10 минут. Затем накрыть форму большой тарелкой и быстро перевернуть. Подавать теплым или комнатной температуры, с шариком ванильного мороженого.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
