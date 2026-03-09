Шедевр датской кухни у вас дома: тебиркес с маком и марципановой начинкой — готовлю дома по классическому рецепту

Тебиркес — это не просто пирожное. Это квинтэссенция датского кондитерского искусства, где главный герой — холодное масло, запечатанное в тесте. Каждое складывание и раскатывание — это создание нового слоя, новой грани вкуса. А когда в духовке масло превращается в пар, он приподнимает эти сотни слоев, создавая не воздушную, а именно хрустящую, маслянистую, звонкую текстуру, которая рассыпается во рту, открывая дорогу нежной марципановой сердцевине.

Для теста смешиваем в миске 160 мл теплой воды, 25 г свежих дрожжей (или 8 г сухих), 1 слегка взбитое яйцо, 1/2 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара. Добавляем 320 г муки и замешиваем гладкое эластичное тесто. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1 час. Достаем охлажденное тесто, раскатываем на припыленной мукой поверхности в квадрат со стороной примерно 45 см. В центр выкладываем 300 г холодного несоленого сливочного масла, нарезанного тонкими ломтиками, в форме ромба. Заворачиваем углы теста к центру, полностью закрывая масло, и тщательно защипываем швы. Аккуратно раскатываем получившийся пакет в прямоугольник толщиной около 1 см.

Складываем прямоугольник втрое, как письмо: одну треть к центру, затем накрываем противоположной третью. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 1 час. Повторяем процедуру раскатки и складывания втрое еще 2 раза, каждый раз давая тесту отдохнуть в холоде не менее часа. Для начинки растираем 150 г марципана, 125 г размягченного соленого сливочного масла и 3 ст. л. сахара в однородную пасту.

Готовое тесто раскатываем в прямоугольник 55x35 см, разрезаем вдоль пополам. На центр каждого прямоугольника выкладываем половину начинки ровной полосой. Заворачиваем свободные края теста поверх начинки, формируя плотные рулеты-посылки. Аккуратно защипываем швы и переворачиваем швом вниз. Смазываем рулеты взбитым яйцом и обильно обваливаем в маке (примерно 100 г). Нарезаем каждый рулет на кусочки шириной 5 см. Выкладываем на противень с пергаментом, накрываем полотенцем и даем расстояться в холодильнике 30 минут. Выпекаем в разогретой до 220 °C духовке 5 минут, затем убавляем температуру до 200 °C и выпекаем еще 15–20 минут до золотистого цвета.

