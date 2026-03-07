Зимняя Олимпиада — 2026
Эти синнабоны — воплощение домашнего уюта и нежности. Воздушное тесто, корица и сливочная заливка тают во рту. Идеально к чаю в выходной

Фото: D-NEWS.ru
Главное в этих синнабонах — правильное тесто. Я ставлю опару, даю ей хорошо подойти, чтобы дрожжи заработали. Потом добавляю масло, яйца, вымешиваю до эластичности. Тесто должно быть мягким, нежным, как облачко. И обязательно даю ему время подняться — тогда булочки будут высокими и пушистыми.

Что понадобится для синнабонов

Для теста: 300 мл теплого молока, 5 г сухих дрожжей (или 15 г свежих), 80 г сахара (20 г в опару + 60 г в тесто), 150 г муки для опары, 500 г муки в тесто, 4 г соли, 2 яйца, 100 г мягкого сливочного масла. Для начинки: 100 г мягкого сливочного масла, 150 г сахара, 20 г корицы. Для заливки: 250 г крем-сыра, 50 г сахарной пудры, 50 мл молока.

Как я их готовлю

В миске смешиваю теплое молоко, дрожжи, 20 г сахара и 150 г муки. Оставляю опару в тепле на 15-20 минут до появления пузырьков. Добавляю оставшуюся муку, соль, 60 г сахара, яйца и мягкое масло. Замешиваю эластичное, мягкое тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1-1,5 часа до увеличения в 2 раза. Подошедшее тесто раскатываю в прямоугольник толщиной около 1 см. Смазываю 100 г мягкого масла. Смешиваю сахар с корицей и равномерно посыпаю тесто. Сворачиваю плотный рулет, нарезаю на 12 равных частей. Форму для запекания смазываю маслом, на дно наливаю немного молока (2-3 столовые ложки). Выкладываю булочки срезом вверх, накрываю и даю расстояться 20 минут. Выпекаю при 180°C 25-30 минут до румяности. Для заливки взбиваю крем-сыр с сахарной пудрой и молоком до однородности. Теплые булочки поливаю заливкой и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

