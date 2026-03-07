Вместо того чтобы покупать магазинные слойки, делаю свои. Банан, шоколад, тесто — и никакой химии. Хрустят и исчезают со стола моментально

Пока духовка греется, я нарезаю бананы и тесто, заворачиваю начинку, смазываю яйцом. 25–30 минут — и на столе дымится тарелка с румяными, ароматными слойками. Никаких сложных ингредиентов, никаких часов у плиты. Идеальный вариант для спонтанного чаепития.

Что понадобится для слоек

Беру 3 банана (не переспелых, чтобы не разваливались), 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 50–70 г шоколада (молочного или горького, на ваш вкус), 1 яйцо для смазывания и немного муки для раскатки.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю пергаментом. Бананы очищаю, каждый разрезаю пополам, а затем каждую половинку еще вдоль на две части — получаются длинные дольки. Слоеное тесто слегка раскатываю на присыпанной мукой поверхности, чтобы оно стало чуть тоньше. Нарезаю тесто на полоски шириной примерно 5–6 см и длиной, достаточной, чтобы завернуть дольку банана. Шоколад ломаю на небольшие кусочки. На каждую полоску теста кладу дольку банана и 2–3 кусочка шоколада. Плотно заворачиваю тесто вокруг начинки, защипывая края, чтобы шоколад не вытек. Выкладываю слойки на противень швом вниз. Яйцо взбиваю вилкой и смазываю каждую слойку сверху для золотистой корочки. Выпекаю 25–30 минут до румяного цвета. Подаю теплыми.

