Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 07:04

Эти пирожки из лаваша — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный завтрак. Яйца, сыр, зелень в хрустящем конвертике

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда утром совсем нет времени, но хочется чего-то горячего и сытного, эти пирожки спасают. Лаваш, который есть в любом холодильнике, яйца, сваренные с вечера, сыр и зелень — все смешал, завернул, в духовку. Через 10 минут на столе дымятся румяные конвертики с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Идеальный старт дня.

Что понадобится для пирожков

Беру 1 лист тонкого лаваша, 3 отварных яйца, 70 г твердого сыра, 2 столовые ложки сметаны, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), соль и перец по вкусу. Для заливки: 1 яйцо и 1 столовую ложку молока.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Яйца варю вкрутую, остужаю и мелко рублю. Сыр тру на крупной терке. Зелень мелко шинкую. В миске смешиваю яйца, сыр, сметану и зелень, солю и перчу по вкусу. Лаваш разрезаю на квадраты примерно 10х10 см (можно больше или меньше, как удобно). В центр каждого квадрата выкладываю по ложке начинки и заворачиваю конвертиком, подгибая края внутрь. Для заливки взбиваю яйцо с молоком, солью и перцем. Каждый конвертик смазываю сверху яичной смесью кисточкой. Выкладываю на противень. Выпекаю 10–15 минут до золотистой румяной корочки. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо того чтобы покупать магазинные слойки, делаю свои. Банан, шоколад, тесто — и никакой химии. Хрустят и исчезают со стола моментально
Общество
Вместо того чтобы покупать магазинные слойки, делаю свои. Банан, шоколад, тесто — и никакой химии. Хрустят и исчезают со стола моментально
Готовлю кныши с картошкой — лучше хлеба! Кефирное тесто делает их воздушными, а начинка — сытной. Жарю на сковороде — объедение
Общество
Готовлю кныши с картошкой — лучше хлеба! Кефирное тесто делает их воздушными, а начинка — сытной. Жарю на сковороде — объедение
Только сварить яйца: безумно вкусный завтрак из лаваша за 10 минут. Рулетики, которые покорят всю семью
Общество
Только сварить яйца: безумно вкусный завтрак из лаваша за 10 минут. Рулетики, которые покорят всю семью
Без крабовых палочек и без сливочного сыра: рулет из лаваша с пикантной начинкой со шпротами
Общество
Без крабовых палочек и без сливочного сыра: рулет из лаваша с пикантной начинкой со шпротами
Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры
Общество
Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры
тесто
лаваш
рецепты
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО против Ирана
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.