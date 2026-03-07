Эти пирожки из лаваша — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный завтрак. Яйца, сыр, зелень в хрустящем конвертике

Когда утром совсем нет времени, но хочется чего-то горячего и сытного, эти пирожки спасают. Лаваш, который есть в любом холодильнике, яйца, сваренные с вечера, сыр и зелень — все смешал, завернул, в духовку. Через 10 минут на столе дымятся румяные конвертики с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Идеальный старт дня.

Что понадобится для пирожков

Беру 1 лист тонкого лаваша, 3 отварных яйца, 70 г твердого сыра, 2 столовые ложки сметаны, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), соль и перец по вкусу. Для заливки: 1 яйцо и 1 столовую ложку молока.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Яйца варю вкрутую, остужаю и мелко рублю. Сыр тру на крупной терке. Зелень мелко шинкую. В миске смешиваю яйца, сыр, сметану и зелень, солю и перчу по вкусу. Лаваш разрезаю на квадраты примерно 10х10 см (можно больше или меньше, как удобно). В центр каждого квадрата выкладываю по ложке начинки и заворачиваю конвертиком, подгибая края внутрь. Для заливки взбиваю яйцо с молоком, солью и перцем. Каждый конвертик смазываю сверху яичной смесью кисточкой. Выкладываю на противень. Выпекаю 10–15 минут до золотистой румяной корочки. Подаю горячими.

