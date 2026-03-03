Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 17:31

Без крабовых палочек и без сливочного сыра: рулет из лаваша с пикантной начинкой со шпротами

Фото: D-NEWS.ru
Рулет из лаваша с пикантной начинкой со шпротами и маринованными огурчиками — это идеальная закуска, которая готовится за 15 минут без крабовых палочек и сливочного сыра, а выглядит как ресторанный шедевр.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 1 банка шпрот, 3–4 средних маринованных огурца, 2 ст. л. майонеза, пучок свежего укропа.

Как приготовить

Шпроты разомните вилкой до однородной массы (можно оставить несколько целых для текстуры). Огурцы нарежьте очень мелкими кубиками. Укроп мелко порубите. Лаваш разверните на столе. Равномерно смажьте его тонким слоем майонеза. Поверх майонеза распределите размятые шпроты. Посыпьте нарезанными огурцами и укропом. Плотно сверните лаваш в рулет. Заверните его в пищевую пленку или фольгу и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей нарежьте рулет на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на тарелку и украсьте зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из лаваша с морковью по-корейски: бюджетный.

Проверено редакцией
