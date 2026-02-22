Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 05:28

Кручу эти рулетики на все праздники — разлетаются на ура: бюджетные и очень легкие в приготовлении

Фото: D-NEWS.ru
Кручу эти рулетики с лавашом на все праздники — разлетаются на ура! Они бюджетные, очень легкие в приготовлении, а главное, не нужно ничего жарить.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г моркови по-корейски, 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, майонез, 1 зубчик чеснока. Ветчину натрите на крупной терке и смешайте с 1 ст. л. майонеза. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом и выдавленным чесноком. Разверните лист лаваша, равномерно распределите по нему тонким слоем морковь по-корейски, затем слой ветчины с майонезом, затем сырно-чесночную массу. Плотно сверните лаваш в тугой рулет. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30–40 минут для пропитки. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на тарелку и подавайте как эффектную закуску.

Ранее стало известно, как приготовить слойки на скорую руку из творога и слоеного теста.

рулеты
рецепты
лаваш
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
