22 февраля 2026 в 07:01

Украине предсказали фатальные последствия потери Запорожья

Меркурис: после потери Запорожья у ВСУ не останется шансов продолжать конфликт

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Ситуация для ВСУ может кардинально измениться после освобождения российскими войсками Запорожья и Донбасса, заявил британский военный обозреватель Александр Меркурис в эфире своего YouTube-блога. Эксперт считает, что без промышленного потенциала и стратегических плацдармов Киев лишится ресурсов для сопротивления.

Если падет Донбасс, если падет Запорожье <...>, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну, — сказал он.

Меркурис также добавил, что нынешний уровень западной помощи уже не способен переломить ситуацию. Киев, по его словам, приближается к черте, за которой никакие вливания извне не помогут ему восполнить потери и продолжить конфликт.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе. В районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. По словам эксперта, все бойцы были неподготовленными. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

