22 февраля 2026 в 06:12

Россиянам напомнили о суровом наказании за несвоевременную замену паспорта

МВД РФ: просрочившим замену паспорта россиянам грозит штраф до 5 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам, не успевшим вовремя заменить внутрироссийский паспорт, грозит административное наказание в виде штрафа. Жители регионов за несвоевременную замену главного удостоверения личности заплатят от 2 до 3 тыс. рублей, разъяснила РИА Новости пресс-служба МВД РФ.

Данное наказание регламентируется статьей 19.15 КоАП РФ. Больше всего денег заплатят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Им могут назначить штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена, — уточнили в МВД.

Эксперты напоминают, что паспорт гражданина РФ подлежит замене по достижении 20 и 45 лет, а также при изменении фамилии, имени или внешности. Промедление с обращением в миграционную службу может обернуться не только штрафом, но и проблемами с получением госуслуг, оформлением кредитов и покупкой билетов.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский обратил внимание, что не все учреждения имеют законное право запрашивать у граждан копию паспорта. По его словам, паспортные данные относятся к персональным и их обработка требует согласия.

