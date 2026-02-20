Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:26

Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН

Дипломат Орджоникидзе: Совет мира не сможет заменить ООН

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kent Nishimura — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Совет мира, созданный главой Белого дома Дональдом Трампом, не сможет заменить ООН, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Он отметил, что новая организация может выступать в роли спецподразделения.

Трамп не хочет заменять ООН Советом мира. Эти организации будут существовать сами по себе. Я рассматриваю существование Совета мира как спецучреждение ООН, занимающееся политическим и экономическим восстановлением Газы, — рассказал Орджоникидзе.

Дипломат подчеркнул, что образование Совета мира может повлиять на реформирование ООН. По его словам, Россия готова выделить на развитие организации деньги из замороженных активов в случае их разморозки.

Ранее сообщалось, что первое заседание Совета мира, организованного Трампом, состоялось в Вашингтоне. Среди приглашенных политиков были в том числе президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать.

ООН
дипломаты
замены
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.