Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН Дипломат Орджоникидзе: Совет мира не сможет заменить ООН

Совет мира, созданный главой Белого дома Дональдом Трампом, не сможет заменить ООН, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Он отметил, что новая организация может выступать в роли спецподразделения.

Трамп не хочет заменять ООН Советом мира. Эти организации будут существовать сами по себе. Я рассматриваю существование Совета мира как спецучреждение ООН, занимающееся политическим и экономическим восстановлением Газы, — рассказал Орджоникидзе.

Дипломат подчеркнул, что образование Совета мира может повлиять на реформирование ООН. По его словам, Россия готова выделить на развитие организации деньги из замороженных активов в случае их разморозки.

Ранее сообщалось, что первое заседание Совета мира, организованного Трампом, состоялось в Вашингтоне. Среди приглашенных политиков были в том числе президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать.