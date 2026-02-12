Зимняя Олимпиада — 2026
Творог и слоеное тесто — идеальный дуэт для выпечки: готовим слойки на скорую руку

Фото: D-NEWS.ru
Творог и слоеное тесто — идеальный дуэт для выпечки! И этот рецепт тому доказательство. Готовим слойки на скорую руку.

В процессе выпечки слоеное тесто превращается в хрустящие, многослойные, золотистые пласты, а творожная начинка с яйцом и сахаром становится нежной, слегка влажной и тающей во рту.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка слоеного теста, 400 г творога (5–9%), 1 яйцо, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли, 1 яйцо для смазывания.

Разогрейте духовку до 200 °C. В миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и соль до однородности. Стол слегка присыпьте мукой. Раскатайте один пласт теста в прямоугольник и переложите его на противень, застеленный пергаментом. Распределите творожную начинку. Раскатайте второй пласт теста и накройте им начинку/ Аккуратно защипните края пирога вилкой. Смажьте поверхность пирога яйцом. Вилкой сделайте несколько проколов сверху. Выпекайте 20–25 минут. Достаньте пирог и дайте ему остыть, затем нарежьте острым ножом на квадраты или треугольники.

Ранее стало известно, как приготовить сладкий рулет из замороженной вишни и слоеного теста.

