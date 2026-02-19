Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:42

Забудьте про бутерброды! Лаваш с начинкой обмакиваю в яйцо и жарю до хруста. Гениально простой завтрак, пока чайник закипает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывает утро, когда холодильник почти пуст, время на исходе, а семья уже сидит за столом и ждет завтрак. Этот рецепт — ваш спасательный круг. Лаваш, кусочек колбасы, пара яиц — и через 5 минут на тарелке дымится стопка румяных, хрустящих рулетиков. Они пахнут так аппетитно, что никто и не вспомнит, что это «из остатков».

2 листа тонкого лаваша слегка смазываю 2 столовыми ложками майонеза, распределяя его тонким, равномерным слоем по всей поверхности. 150 г вареной колбасы и 50–70 г твердого сыра натираю на крупной терке и смешиваю в миске. Полученную начинку равномерно рассыпаю по лавашу, стараясь распределить до самых краев. Плотно сворачиваю лаваш рулетом, стараясь, чтобы внутри не оставалось пустот. Острым ножом нарезаю рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра. В отдельной миске вилкой взбиваю 2 яйца до легкой пены. Каждый кусочек рулетика со всех сторон обмакиваю в яичную смесь. На сковороде разогреваю растительное масло, выкладываю рулетики и обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и аппетитной хрустящей корочки. Готовые рулетики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю немедленно, пока начинка горячая и тягучая.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Общество
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год
Общество
Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год
Английские сконы с джемом — мука, масло, варенье. Простейшая выпечка к чаю
Общество
Английские сконы с джемом — мука, масло, варенье. Простейшая выпечка к чаю
Карто-пончики с сыром и зеленью — нежные, как облако! 25 минут от вареной картошки до идеального ужина
Общество
Карто-пончики с сыром и зеленью — нежные, как облако! 25 минут от вареной картошки до идеального ужина
Ленивый яблочный штрудель из лаваша: хрустящий, с корицей, без возни с тестом. Постный десерт за 20 минут. Аромат как из пекарни
Общество
Ленивый яблочный штрудель из лаваша: хрустящий, с корицей, без возни с тестом. Постный десерт за 20 минут. Аромат как из пекарни
еда
рецепты
завтраки
сыры
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.