Забудьте про бутерброды! Лаваш с начинкой обмакиваю в яйцо и жарю до хруста. Гениально простой завтрак, пока чайник закипает

Бывает утро, когда холодильник почти пуст, время на исходе, а семья уже сидит за столом и ждет завтрак. Этот рецепт — ваш спасательный круг. Лаваш, кусочек колбасы, пара яиц — и через 5 минут на тарелке дымится стопка румяных, хрустящих рулетиков. Они пахнут так аппетитно, что никто и не вспомнит, что это «из остатков».

2 листа тонкого лаваша слегка смазываю 2 столовыми ложками майонеза, распределяя его тонким, равномерным слоем по всей поверхности. 150 г вареной колбасы и 50–70 г твердого сыра натираю на крупной терке и смешиваю в миске. Полученную начинку равномерно рассыпаю по лавашу, стараясь распределить до самых краев. Плотно сворачиваю лаваш рулетом, стараясь, чтобы внутри не оставалось пустот. Острым ножом нарезаю рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра. В отдельной миске вилкой взбиваю 2 яйца до легкой пены. Каждый кусочек рулетика со всех сторон обмакиваю в яичную смесь. На сковороде разогреваю растительное масло, выкладываю рулетики и обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и аппетитной хрустящей корочки. Готовые рулетики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю немедленно, пока начинка горячая и тягучая.

