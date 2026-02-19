Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 18:08

Медведев назвал сферу, в которой Россия обогнала передовые страны мира

Медведев: Россия стремительно вырвалась вперед в развитии беспилотной авиации

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военная операция на Украине кардинально изменила подход к использованию беспилотных систем, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме партии. По его словам, Россия сумела стремительно вырваться вперед в этом направлении. Запись трансляции опубликована в VK-сообществе фракции.

СВО полностью перевернула представление о беспилотной авиации — как с военной, так и с гражданской точек зрения. Почему я об этом говорю? Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут. Причем развитые страны, — подчеркнул он.

При этом Медведев признал, что Россия существенно отстает в сфере микроэлектроники, и призвал радикально изменить ситуацию на этом направлении. По его словам, Россия должна в полном объеме обеспечивать себя в особо важных отраслях, в том числе в атомной, в ряде оборонных предприятий и в сфере микроэлектроники.

До этого зампред Совбеза РФ подчеркнул, что возвращение иностранных компаний на российский рынок станет возможным лишь при условии, что они не станут мешать стране. Политик добавил, что критерием допуска зарубежного бизнеса будет отсутствие препятствий со стороны зарубежных фирм.

Россия
Дмитрий Медведев
СВО
беспилотники
