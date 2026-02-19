Осужденную по делу об экстремизме белоруску помиловали из-за беременности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Наталью Левую, осужденную за экстремизм, сообщила его пресс-служба. Решение было принято «из принципов гуманности», поскольку она беременна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, осужденной за преступления экстремистской направленности, — сказано в сообщении.

Глава республики также учел, что женщина сама обратилась к президенту, признала вину. Кроме того, Левая положительно характеризовалась во время отбытия наказания.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что более 100 помилованных в Белоруссии осужденных отправили на Украину. Граждан обменяли на раненых россиян и плененных белорусов, уточнила она. Содействие оказала американская сторона.

Лукашенко до этого подтвердил, что оппозиционер Николай Статкевич решил остаться на родине. Несмотря на возможность покинуть страну, политик решил остаться после попытки пересечь границу с Литвой. Президент также подчеркнул, что Статкевич «на исходе и уже скоро помрет».