Помилованный оппозиционер Статкевич вернулся в Белоруссию вместо Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил, что оппозиционный политик Николай Статкевич решил остаться на родине, передает Telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что несмотря на возможность покинуть страну, политик решил остаться после попытки пересечь границу с Литвой.

Человек [Статкевич] уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Зачем это надо? Туда зашел вроде на нейтральную — или куда — полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [пойдешь]». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его. Все-таки наш человек, — сказал Лукашенко.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, президент помиловал 52 человека, учитывая их возраст, состояние здоровья и необходимость воссоединения с семьями.

