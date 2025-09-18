Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 04:54

Помилованный оппозиционер Статкевич вернулся в Белоруссию вместо Литвы

Лукашенко: оппозиционер Статкевич не уехал в Литву и вернулся в Белоруссию

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил, что оппозиционный политик Николай Статкевич решил остаться на родине, передает Telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что несмотря на возможность покинуть страну, политик решил остаться после попытки пересечь границу с Литвой.

Человек [Статкевич] уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Зачем это надо? Туда зашел вроде на нейтральную — или куда — полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [пойдешь]». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его. Все-таки наш человек, — сказал Лукашенко.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, президент помиловал 52 человека, учитывая их возраст, состояние здоровья и необходимость воссоединения с семьями.

Ранее Лукашенко рассказал о необходимости обучения военнослужащих ВС страны у российских солдат. Он подчеркнул, что россияне обладают значительным опытом и готовы безвозмездно передавать свои навыки белорусским коллегам. Лукашенко призвал бойцов постоянно совершенствовать боевую подготовку.

Белоруссия
Литва
оппозиционеры
Александр Лукашенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.