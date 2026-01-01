Лукашенко объявил 2026 год особенным для прекрасной половины Лукашенко объявил 2026 год в Белоруссии Годом белорусской женщины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины, передает Telegram-канал «Пул Первого». Он также отметил особую роль матерей, жен и дочерей в обществе.

Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! — заявил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега провели телефонный разговор вечером 31 декабря. Лукашенко отметил новогоднее обращение лидера РФ и дал ему высокую оценку.

До этого стало известно, что Путин за 2025 год провел 103 телефонных разговора с зарубежными лидерами. Чаще всего глава государства общался с главой Белого дома Дональдом Трампом (10 раз). Также у Путина состоялось по 10 разговоров с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Еще девять раз российский лидер созванивался с Александром Лукашенко.

Кроме того, Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он заверил, что страна будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.