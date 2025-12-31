Новый год — 2026
Названо число телефонных переговоров Путина с лидерами в этом году

Путин в 2025 году провел более 100 телефонных разговоров с иностранными лидерами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости
Президент России Владимир Путин за 2025 год провел 103 телефонных разговора с зарубежными лидерами, сообщает РИА Новости. Чаще всего глава государства общался с главой Белого дома Дональдом Трампом (10 раз).

Также у Путина состоялось 10 разговоров с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Еще девять раз российский лидер созванивался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Известно, что глава РФ также часто общался с президентами Турции и Таджикистана Реджепом Тайипом Эрдоганом (семь раз) и Эмомали Рахмоном (шесть раз). Также Путин шесть раз говорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Путин в ближайшее время может посетить Турцию. По словам источника в дипломатических кругах, Эрдоган постоянно находится на связи с российским коллегой. Точную дату визита он не назвал.

Также Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и поздравил его с Шабэ Челле. Российский лидер передал иранцам наилучшие пожелания, подчеркнув уважение к культурным традициям собеседника.

