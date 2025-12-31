Стало известно о поездке Путина в Турцию Анкара в ближайшее время ожидает визит Путина

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить Турцию, рассказал РИА Новости источник в турецких дипломатических кругах. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган постоянно находится на связи с российским коллегой. Точную дату визита он не назвал.

Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время, — рассказал источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру США Дональду Трампу посетить Киев. Он выразил надежду на то, что глава Белого дома прилетит прямым воздушным рейсом и не станет останавливаться в Польше. По мнению Зеленского, прибытие американского борта № 1 якобы станет сигналом для прекращения огня.

