Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:38

Стало известно о поездке Путина в Турцию

Анкара в ближайшее время ожидает визит Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС
Президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить Турцию, рассказал РИА Новости источник в турецких дипломатических кругах. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган постоянно находится на связи с российским коллегой. Точную дату визита он не назвал.

Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время, — рассказал источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру США Дональду Трампу посетить Киев. Он выразил надежду на то, что глава Белого дома прилетит прямым воздушным рейсом и не станет останавливаться в Польше. По мнению Зеленского, прибытие американского борта № 1 якобы станет сигналом для прекращения огня.

До этого рэпер Канье Уэст опубликовал список своих желаний, куда внес путешествие по Транссибирской магистрали. Всего в списке желаний певца 36 пунктов. Под номером 31 значится «Путешествие по России».

Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
визиты
Турция
