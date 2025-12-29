Новый год — 2026
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь

Канье Уэст внес поездку по Транссибирской магистрали в свой список желаний

Канье Уэст Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рэпер Канье Уэст опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) список своих желаний, куда внес путешествие по Транссибирской магистрали. Всего в списке желаний певца 36 пунктов, охватывающих самые разные сферы — от экстремального спорта до масштабных путешествий.

На опубликованных фото видно, что артист уже успел вычеркнуть семь пунктов: он освоил серфинг, сноубординг и дайвинг, совершил поездку на слоне, а также посетил Петру в Иордании и Тадж-Махал в Индии. Остальные цели остаются открытыми, включая такие амбициозные задачи, как восхождение на Килиманджаро и покупка недвижимости в Нью-Йорке и на Ямайке.

Особый интерес вызывают планы рэпера, связанные с Россией: в списке под номером 31 значится «Путешествие по России», а под номером 32 — «Поездка на Транссибирском экспрессе». Среди других нереализованных желаний артиста — прыжки с парашютом, плавание с акулами, изучение французского языка и посещение великих памятников архитектуры, таких как пирамиды в Египте, Мачу-Пикчу и статуя Христа-Искупителя в Бразилии.

Список также раскрывает более личные и творческие устремления Уэста. Канье планирует научиться инвестировать, чаще рисовать, написать книгу и даже завести мопса. Завершают перечень довольно неожиданные пункты: обучение танцам на пилоне и самостоятельное изготовление мыла.

Ранее участницы группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина встретились с Канье Уэстом в Токио в рамках промокампании бренда Гоши Рубчинского. Певицы в панк-рок-образах позировали вместе с рэпером и российским дизайнером, кадрами с мероприятия Катина поделилась в соцсетях. Встреча прошла на фоне совместной работы артистов над продвижением новой коллекции одежды.

