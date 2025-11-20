Канье Уэст и звезды t.A.T.u. попали на видео в Токио

Участницы группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина встретились с американским рэпером Канье Уэстом. Артистки увиделись с ним в рамках промо-кампании бренда дизайнера Гоши Рубчинского в Токио.

Катина опубликовала видео с мероприятия в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах певицы стоят по обе стороны от Уэста и позируют. Рядом с ними также стоит Рубчинский. Артистки оделись в панк-роковый стиль с акцентом на кожу и клетку, а рэпер выбрал бежевый костюм.

Ранее стало известно, что бразильская полиция готова задержать Уэста в случае исполнения песен, оправдывающих нацистскую идеологию. Концерт музыканта запланирован на 29 ноября в городе Сан-Паулу. Мэр города Рикарду Нунес запретил использование муниципальных площадок для проведения данного мероприятия.

Уэст до этого встретился с израильско‑марокканским ортодоксальным раввином Йешаяху Пинто и публично извинился за антисемитские высказывания и за поддержку Адольфа Гитлера. Рэпер поблагодарил, что его приняли и позволили принести сожаления.