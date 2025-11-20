Стало известно, почему группы t.A.T.u. не должно было быть на Евровидении

Участница группы t.A.T.u Лена Катина заявила, что творческий коллектив не должен был выступать на Евровидение в 2003 году. В интервью журналистке Алене Жигаловой она сказала, что российские представители в этом случае исходили из популярности группы.
Все были против нашей поездки на Евровидение. <...> Если рассматривать Евровидение как конкурс песни, понятно, из чего исходила Россия, отправляя группу t.A.T.u, мы были тогда уже популярный во многих странах. <...> С другой стороны, известность исполнителя — предвзятое мнение, Евровидение уже перестает быть конкурсом песни, и начинается конкурс исполнителей, — сказала Катина.
Ранее участницы группы t.A.T.u. объявили о возобновлении активной концертной деятельности и подготовке к масштабному турне. Исполнительницы подтвердили начало подготовки к серии зарубежных выступлений, которые включат гастроли в Японии и Мексике. Также они анонсировали планируемое на весну следующего года турне по странам Латинской Америки.
До этого музыкальный критик Евгений Бабичев выразил скептическое отношение к долговечности этого воссоединения. По его оценке, возвращение на сцену продиктовано в первую очередь финансовыми мотивами, и это сотрудничество может прерваться после первого серьезного конфликта.