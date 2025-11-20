Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Стало известно, почему группы t.A.T.u. не должно было быть на Евровидении

Певица Катина заявила, что все были против поездки t.A.T.u. на Евровидение

Группа t.A.T.u. во время выступления на Евровидении в Риге, 2003 год Группа t.A.T.u. во время выступления на Евровидении в Риге, 2003 год Фото: Ulrich Perrey/picture-alliance/ dpa/ТАСС
Участница группы t.A.T.u Лена Катина заявила, что творческий коллектив не должен был выступать на Евровидение в 2003 году. В интервью журналистке Алене Жигаловой она сказала, что российские представители в этом случае исходили из популярности группы.

Все были против нашей поездки на Евровидение. <...> Если рассматривать Евровидение как конкурс песни, понятно, из чего исходила Россия, отправляя группу t.A.T.u, мы были тогда уже популярный во многих странах. <...> С другой стороны, известность исполнителя — предвзятое мнение, Евровидение уже перестает быть конкурсом песни, и начинается конкурс исполнителей, — сказала Катина.

Ранее участницы группы t.A.T.u. объявили о возобновлении активной концертной деятельности и подготовке к масштабному турне. Исполнительницы подтвердили начало подготовки к серии зарубежных выступлений, которые включат гастроли в Японии и Мексике. Также они анонсировали планируемое на весну следующего года турне по странам Латинской Америки.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев выразил скептическое отношение к долговечности этого воссоединения. По его оценке, возвращение на сцену продиктовано в первую очередь финансовыми мотивами, и это сотрудничество может прерваться после первого серьезного конфликта.

