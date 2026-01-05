Долина отказалась съезжать с квартиры? Что опять не так, выселят ли ее

Певица Лариса Долина отказалась съезжать с квартиры в Хамовниках 5 января и назначила новую дату переезда, сообщила адвокат покупательницы жилья Светлана Свириденко. Что об этом известно, могут ли Долину выселить принудительно?

Почему Долина так и не переехала

По словам Свириденко, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье будет связываться с артисткой по поводу ее выселения после окончания новогодних праздников.

«Пока [Долина] не выехала. Мы ждем окончания праздников. Немножко ждем еще пока. Сейчас праздники, и все заняты своими делами. После праздников [будем связываться с Долиной, если она не освободит квартиру]», ― сказала адвокат NEWS.ru.

До этого Свириденко сообщила, что Долина должна освободить квартиру 9 января — на эту дату стороны совместно запланировали процедуру приема-передачи жилья. Уточняется, что о переносе срока попросила артистка.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Лурье. Решение суда вступило в законную силу. Адвокат Долиной Мария Пухова говорила, что певица покинет жилплощадь до конца новогодних каникул, обжаловать решение она не намерена. Лурье при этом потребовала от Долиной съехать из квартиры до 30 декабря, на что исполнительница ответила отказом. Затем представители артистки пообещали освободить жилье к 5 января, что опять же не было сделано.

Тем временем, как пишет Telegram-канал SHOT, 5 января Долина все еще продолжает вывозить свои вещи из бывшей квартиры. Сегодня этим занимались сразу три грузовые машины, уточнил канал. По его информации, певица просто не успевает переехать в срок.

«Масштабный переезд Ларисы Долиной близится к финальной стадии. Накануне певица заказала сразу три грузовые машины — две „газельки“ и большой микроавтобус. Автомобили были полностью забиты вещами певицы — стойками с нарядами, мешками, коробками и частью мебели», — сообщил канал.

Могут ли Долину выселить принудительно

Адвокат Александр Бенхин считает, что Долина затягивает съезд из квартиры в Хамовниках, чтобы вызвать сочувствие к себе. Кроме того, по его мнению, она пользуется тем, что ее не будут принудительно выселять. Предположил он это до Нового года.

«На носу Новый год, никто не работает, поэтому никто ничем заниматься не будет. Долина прекрасно это знает, и поэтому никто ее выгонять из проданной квартиры до 2026 года, конечно, не будет. Юридически поспособствовать этому можно было бы через судебных приставов. Когда будет окончательное решение о выселении, они должны его исполнить. Мне кажется, что Долина не выезжает из квартиры вследствие неумелого пиара со стороны либо певицы, либо ее советчиков», — пояснил Бенхин NEWS.ru.

Адвокат Сергей Жорин согласился, что заставить Долину выехать сейчас никто не в состоянии. Это возможно только через исполнительное производство. Для этого сначала необходимо получить исполнительный лист, затем передать его судебному приставу. После этого пристав обязан назначить срок для добровольного выполнения судебного решения в соответствии с законом. На практике этот срок обычно составляет не менее пяти дней, и только по истечении этого периода возможно выселение, отметил адвокат.

