29 декабря 2025 в 12:42

Адвокат объяснил, почему Долина не хочет покидать квартиру до конца декабря

Адвокат Бенхин: Долина не хочет съезжать из квартиры, чтобы вызвать сочувствие

Лариса Долина
Певица Лариса Долина затягивает съезд из квартиры в Хамовниках до 2026 года, чтобы вызвать сочувствие к себе, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, таким образом народная артистка России вновь пытается «неумело пропиариться».

На носу Новый год, никто не работает, поэтому никто ничем заниматься не будет. Долина прекрасно это знает, и поэтому никто ее выгонять из проданной квартиры до 2026 года, конечно, не будет. Юридически поспособствовать этому можно было бы через судебных приставов. Когда будет окончательное решение о выселении, они должны его исполнить. Мне кажется, что Долина не выезжает из квартиры вследствие неумелого пиара со стороны либо певицы, либо ее советчиков. Она хочет показать, что реально жила и пользовалась недвижимостью. Если бы она быстро ее освободила, то было бы еще хуже. А так все-таки какое-то сочувствие она от кого-то может получить, — пояснил Бенхин.

По его словам, если бы Долина действительно заявила, что вообще не хочет выселяться, то это была бы сенсация. Адвокат подчеркнул, что, вероятнее всего, певица освободит жилплощадь уже 5 января.

Ранее адвокат Анастасия Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, заявила, что певица отказалась освобождать проданную недвижимость до 30 декабря. По ее словам, артистка объявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.

