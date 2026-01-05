Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье

Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье Адвокат Свириденко: Лурье не знает, передаст ли Долина ей жилплощадь 5 января

Неопределенность сохраняется вокруг исполнения решения суда о передаче квартиры певицы Ларисы Долиной покупательнице. Адвокат Полины Лурье, приобретшей недвижимость у артистки, Светлана Свириденко сообщила ТАСС, что неизвестно, освободит ли народная артистка жилплощадь к указанному сроку.

Представители певицы ранее обещали съехать к 5 января. Однако сама Лурье просила Долину сделать это еще 30 декабря, чтобы ускорить процесс.

Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет — мы пока такой информацией не располагаем, — сказала Свириденко.

Исполнение судебного решения, по которому сделка была признана действительной и Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы, снова откладывается. Ранее суды первой и второй инстанции признавали сделку недействительной, но Верховный суд это решение отменил, вернув квартиру Лурье.

На фоне скандала с квартирой Долина столкнулась с общественным осуждением. Так, стало известно, что продажа билетов на сольный концерт певицы в Москве приостановлена. На официальном сайте певицы мероприятие остается в афише, но при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден».