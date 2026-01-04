Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 23:37

Билеты на сольный концерт Долиной в Москве «исчезли»

РИАН: в Москве временно перестали продавать билеты на мартовский концерт Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Продажа билетов на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве приостановлена. Как выяснили журналисты РИА Новости, на официальном сайте певицы мероприятие остается в афише, но при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден».

Концерт под названием «Юбилей на бис» был запланирован на 6 марта в Московском международном доме музыки. В то же время на сайте самого концертного зала в этот день анонсированы другие мероприятия, включая концерт оркестра, фламенко-спектакль и трибьют-шоу.

Представитель Долиной Сергей Пудовкин при этом утверждал, что концерт состоится. Однако ряд СМИ сообщал об отмене мероприятия, ссылаясь на низкие продажи билетов: якобы было реализовано лишь около 15% зала.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы. Сам Кушанашвили охарактеризовал певицу как человека, который на бытовом уровне постоянно проявлял грубость и высокомерие по отношению к окружающим, что в конечном итоге и сформировало ее нынешний образ в глазах публики.

Лариса Долина
билеты
концерты
отмены
