«Обречена быть проклятой»: Кушанашвили напророчил Долиной забвение Телеведущий Кушанашвили заявил, что Долина обречена быть проклятой до конца дней

Народная артистка России Лариса Долина обречена быть проклятой до конца дней, заявил в подкасте «За деньги» на YouTube телеведущий Отар Кушанашвили. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников певицы.

Конечно, в какой-то степени это ненормально, когда толпой избивают. Но человек сделал для этого все. Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней, — подчеркнул он.

Кушанашвили рассказал, что его личное впечатление от певицы всегда было негативным. Он охарактеризовал ее как человека, который на бытовом уровне постоянно проявлял грубость и высокомерие по отношению к окружающим, что в конечном итоге и сформировало нынешний образ Долиной в глазах публики.

Она просто на уровне бытового поведения всегда была грубой к людям. Ну человек долбанутый, блин. Просто психически больной. <...> И теперь, когда люди дождались, они могут сказать: «Иди ты сама», — добавил журналист.

Ранее Долину показали в новогоднем эфире телеканала ТНТ. Ее героиня спела песню в фильме «Невероятные приключения Шурика». Знаменитость сыграла родственницу комедийного персонажа товарища Саахова и исполнила композицию Инстасамки «За деньги да».