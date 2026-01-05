Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру

Певица Лариса Долина должна освободить квартиру и передать ее покупательнице Полине Лурье 9 января, сообщила РИА Новости адвокат потерпевшей Светлана Свириденко. Именно на эту дату стороны совместно запланировали процедуру приема-передачи жилья. Уточняется, что о переносе срока попросила сама народная артистка России.

Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют, — рассказала она.

На фоне скандала с квартирой Долина столкнулась с общественным осуждением. Так, стало известно, что продажа билетов на сольный концерт певицы в Москве приостановлена. На официальном сайте исполнительницы мероприятие остается в афише, однако при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден».

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил в беседе с NEWS.ru, что Долина не планировала покидать квартиру в Хамовниках, рассчитывая на благоприятный для себя исход судебного разбирательства с покупательницей недвижимости. По его словам, скандальный инцидент серьезно повлиял на имидж народной артистки России.