Королевская семья Британии: новости, Уильям бросил Миддлтон по телефону

Писатель Роберт Джобсон в своей книге «Кэтрин, принцесса Уэльская. Биография» рассказал историю, как принц Уильям сообщил Кейт Миддлтон о расставании с ней по телефону. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 5 января?

Как Уильям расстался с Миддлтон

Уильяму и Кейт впервые встретились еще подростками во время учебы в колледже Мальборо, а затем их пути снова пересеклись в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Проживая в одном общежитии, они стали близкими друзьями, а затем и парой. Однако к концу 2006 и началу 2007 года их отношения испортились. Когда Кэтрин готовилась отметить свое 25-летие, Уильям отказался от новогодних планов с семьей Миддлтон в Данди. В окружении пары были уверены в их скорой помолвке, однако все изменил телефонный звонок Уильяма.

«Роберт Джобсон пишет, что Уильям предложил Кейт расстаться, сказав, что им нужно „немного передохнуть“ и „найти свой собственный путь“. Уильям также признал, что не может обещать ей брак. В ходе разговора пара признала, что идет „разными путями“, и это осознание, как говорят, стало сокрушительным ударом для Кэтрин, которая почувствовала себя вдвойне раненной тем, что ее бросили по телефону», — передает RadarOnline.

По словам Джобсона, этот звонок поверг Кэтрин в отчаяние. Ее мать, Кэрол Миддлтон, отвезла ее в Дублин на лечение, а Уильям наслаждался холостяцкой жизнью в компании друзей.

«Кейт считала, что их отношения движутся к браку, поэтому телефонный звонок показался ей жестоким и окончательным. Он подорвал ее уверенность в себе и заставил задуматься, не водили ли ее за нос», — сообщил источник, близкий к паре.

Другой инсайдер добавил: «Это был один из самых болезненных моментов в ее жизни, и какое-то время казалось невозможным, что они когда-нибудь снова сойдутся».

Кейт Миддлтон, 2006 год Фото: d42/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джобсон пишет, что принцу потребовалось всего два месяца, чтобы начать скучать по Кейт, хотя он и опасался, что она может его не принять обратно. Их встреча произошла случайно на костюмированной вечеринке в загородном поместье общего друга. Роберт отметил, что «химия между Уильямом и Кэтрин сделала все остальное», после того как она появилась в костюме медсестры.

«Пара проговорила всю ночь, а затем поцеловалась на танцполе. Сначала они держали примирение в секрете, но вскоре их заметили целующимися на военном мероприятии в казармах Бовингтон в Дорсете», — рассказал он.

На что обиделась Маркл

Как стало известно RadarOnline, Меган Маркл была потрясена тем, что газета Торонто назвала ее «самой разочаровывающей знаменитостью 2025 года». Герцогиня Сассекская прожила в этом канадском городе семь лет, пока снималась в сериале «Форс-мажоры», прежде чем летом 2016 года начала встречаться с принцем Гарри.

Отношения пары тоже зародились в Торонто: говорят, Гарри тайно приезжал туда, влюбившись в этот город, и именно там он с Маркл впервые появился на публике. Также принц поблагодарил Торонто за то, что тот «подарил ему жену».

Источник, близкий к Сассексам, сообщил, что статья в местной газете задела Меган за живое.

Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это самый болезненный отзыв, который Маркл когда-либо получала, потому что он исходит из города, который когда-то давал ей „убежище“. Это подорвало ее уверенность в себе», — пояснил он.

